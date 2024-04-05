Paris 2024 Olimpiyatları Aquatic Centre Açılışında Dalışçı Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

Paris 2024 Olimpiyatları için düzenlenen Aquatic Centre'in açılış töreninde, Fransız Başkanı'nın önünde talihsiz bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü dalışçı Alexis Jandard, Aquatic Centre'in görkemli açılışında, beraberindeki diğer iki dalışçıyla birlikte 3 metrelik tahtada hazırlık yapıyordu.
Ancak beklenmedik bir anda dengeyi kaybederek suya düştü. Bu durum, Jandard'ın yazdaki Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi yüksek profilli devlet yetkililerinin önünde yaşandı.
Olayın ardından Jandard, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığını ve bu tür durumların zaman zaman yaşandığını belirtti. Aquatic Centre, Paris Olimpiyatları için inşa edilen tek yeni kalıcı spor tesisi olup, su topu, dalış ve senkronize yüzme gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Macron, merkezin inşasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu başarılı projenin arkasındaki insan zincirine dikkat çekti ve gurur duyduğunu ifade etti.
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