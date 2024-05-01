Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
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Politika

Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki

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1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş kararı alan ancak Saraçhane'de kameralara konuştuktan sonra çekilen CHP lideri Özgür Özel'e eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi. Kaftancıoğlu, "Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından 'vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yapmak yerine Saraçhane'de 1 Mayıs'ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş" dedi.

01.05.2024 14:25  Güncelleme: 15:09
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CHP ve DİSK'in 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyüş kararı almasıyla İstanbul Valiliği megakenti resmen kapattı. Saraçhane'de vatandaşlarla bir araya gelen ve Taksim'e yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Özgür Özel'den ise o süreden beri herhangi bir ses çıkmadı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SES ÇIKMADI

DİSK ve KESK'in Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatları, biber gazlı ve plastik mermili müdahale sonrasında Taksim'e yürümekten vazgeçtiği öğrenilirken, Özgür Özel'in geri çekilme konusunda ise herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

KAFTANCIOĞLU: EMNİYET GÜÇLERİ BİLE DURDURUMAYACAKLARINI ANLADI

Konuya kayıtsız kalmayan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Özgür Özel'in bu tavrına yönelik eleştirilerde bulundu. X hesabından Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatının fotoğraflarını paylaşan Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

"1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;

Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle

Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyalogları:

"-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim'e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız

-Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor

-Çıksalar ne olacak ki? "

Böylesi bir dönemde, Emniyet güçleri bile durduramayacaklarını düşünürken gerginlik yaşanmaması adına sendikalar ve partiler tarafından 'vazgeçilecek yürüyüş' için çağrı yapmak yerine Saraçhane'de 1 Mayıs'ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.

Kısmetse seneye diyelim. #1Mayıs Bu da kapak olarak (Yeni Anayasa Kitapçığına)burada kalsın."

Canan Kaftancıoğlu\'ndan Taksim\'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel\'e tepki

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ahmet demir: emniyet güçleri durdurur canan durdurur rahat ol 28 0 Yanıtla
    Bu Kim: hem de nasil durdurur helal olsun 7 0
  • Memoo: Araba ya binince bende hayret ettim madem yürümeyecektin ne diye çağrı yaptın trafiği allak bullak edip fatihi de kapatırdın 6 13 Yanıtla
  • Turhallı: Sayın Özel çok doğru yoldasın lakin bu doğru yolda size takos olanları aradan çıkarın herkesimin sempatisi var size bazen Canan sızda can olur 15 0 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Adam yarın reisle görüşecek reisin yok dediği bir şeyi neden yapsın 4 1 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Adam şaka yapmış ?? 2 0 Yanıtla
  • Ali Güven: her tarafı kapalı işe gidip gelemiyoruz vallahi bir sonraki sene direk iki Mayıs'ta başlanmalı bu ne rezillik işçi bayramı işçi eziliyor 0 0 Yanıtla

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