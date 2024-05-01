1 Mayıs\'ta Taksim\'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı

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Tansiyonun en yükseldiği noktada çok sayıda polis yaralandı

Özgür Özel ve İmamoğlu DİSK ile beraber yürüyüşe geçti

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına izin çıkmayınca Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Uyarılara karşın yürüyüşünü sürdürmeye çalışan gruplara polis biber gazı ve plastik mermi kullanırken grup üyelerinden de polise atmak için kaldırım taşını sökenlerin olduğu görüldü. Eylemcilerden bazılarının ise etraftan taş topladığı görüldü.

DAMACANAYLA POLİSE VURDU

Taksim'e doğru yürümek isteyen gruplar, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında polisi aşmaya çalışınca polis, grubun dağılması için müdahalede bulundu, grup zaman zaman taşla karşılık verdi.

Arbede sırasında bir kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü. Polisin yaptığı müdahalenin ardından grup Aksaray Meydanı'na doğru dağıtıldı.