1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e girişlerin yasak olduğu sırada Saraçhane'de toplanan kalabalık grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmadı. Bazı grup üyeleri, polise atmak için kaldırım taşlarını sökerek parçaladı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

01.05.2024 14:34
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İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına izin çıkmayınca Saraçhane'den Taksim'e yürümeye çalışan gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Uyarılara karşın yürüyüşünü sürdürmeye çalışan gruplara polis biber gazı ve plastik mermi kullanırken grup üyelerinden de polise atmak için kaldırım taşını sökenlerin olduğu görüldü. Eylemcilerden bazılarının ise etraftan taş topladığı görüldü.

1 Mayıs'ta göstericiler kaldırım taşlarını söktü, polise damacanayla saldırdı

DAMACANAYLA POLİSE VURDU

Taksim'e doğru yürümek isteyen gruplar, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında polisi aşmaya çalışınca polis, grubun dağılması için müdahalede bulundu, grup zaman zaman taşla karşılık verdi.

Arbede sırasında bir kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü. Polisin yaptığı müdahalenin ardından grup Aksaray Meydanı'na doğru dağıtıldı.

1 Mayıs'ta göstericiler kaldırım taşlarını söktü, polise damacanayla saldırdı
1 Mayıs\'ta Taksim\'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruptan polise taşlı saldırı - Son Dakika
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