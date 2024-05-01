Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı

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"Komünist başkan" olarak tanına TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 5 yıl yönettiği Tunceli Belediyesi'nin borçları açıklandı. DEM Parti'ye geçen belediyenin toplam borcunun 230 milyon 673 bin 692 lira olduğu ortaya çıktı.

01.05.2024 14:39  Güncelleme: 15:07
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Tunceli Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde göreve gelen DEM Partili yönetim, önceki başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kalan borçları açıkladı. Maçoğlu'nun 67 milyon 567 bin 806 lira borç ile devraldığı belediyenin borcunun 230 milyon 673 bin 692 lira olduğu belirtildi.

193 İŞ YERİ KİRALIK VERİLMİŞ

Belediye Başkanı Cevdet Konak, "5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84'üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış" dedi.

Belediyeyi devraldıktan sonra envanter çalışması yaptıklarını belirten Başkan Konak, "Belediyemizin 15 aktif müdürlüğü bulunmaktadır. Belediyemiz ana hizmet binası olmadığından dolayı fırın binası ve otogar biraz kısıtlı şartlarda hizmet vermekteyiz. Belediyemize ait olup yıkılması gereken binalar, belediye eski hizmet binası, itfaiye binası, eski Gençlik Kültür Merkezi binası. Belediyemize ait gayrimenkuller 193 iş yeri kiralık olarak verilmiş.

Moğultay Mahallesi'nde Dersim Apartmanı'nda 6 mesken, 6 büro, yeni belediye iş hanında 4 mesken, bir misafirhane, belediyemiz fırın binası, otogar binası, belediyeye ait değirmen, eski mezbaha yeri, sebze hali, 1 adet asfalt plenti, İstanbul Şişli'de 6 katlı bina, Atatürk Mahallesi'nde 2 lojman, 1 pazar yeri, 1 arıtma tesisi ve hayvan bakım barınağı. Araç iş makinesi toplam sayısı 71 adettir. Bunların dört tanesi hibedir, 7 tanesi de arızalı durumda. Yani daha doğrusu hurdaya çıkarmış durumda. Aktif çalışan araçlarımızla altyapı, çevre düzenleme ekibi çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

PERSONEL GİDERLERİ BRÜT BÜTÇEMİZİN YÜZDE 84'Ü

Başkan Konak, 5 Nisan 2024 itibariyle belediyenin toplam borcunun 230 milyon 673 bin 692 lira olduğunu belirterek, "Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. 82 milyon eksi bir bakiyeyle 2024 yılına devretmiştir. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84'üne pay almaktadır. Bu son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış" ifadelerini kullandı.

Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi, Cevdet Konak, DEM Parti, Tunceli, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Turgut: 2019 seçimlelerinde 90 bin nufüslu bir vilayet, batıda birçok ilçe nüfusu yüzbin üzerinde, nereye harcanmış da borç bu kadar. Hani müthiş yönetiyordu, örnek gösteriyordu ne oldu oda patladı sonunda 13 0 Yanıtla
  • Turhallı: Bu sene soğan sarmısak nohut eker öder ?? 10 1 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: hıyar ekerek borcu bitirememiş 11 0 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Adam boşa kaçmadı tunçelide bizim halka ne desen ona inandığı için normal 1 0 Yanıtla

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