Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran Aysel Önder yurda döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran Aysel Önder yurda döndü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran ve gümüş madalya kazanan Aysel Önder, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılandı. Önder, Los Angeles 2028'de altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

07.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran, finalde gümüş madalya kazanan özel sporcu Aysel Önder, yurda döndü.

Paris 2024'te kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran, finalde ise gümüş madalya alarak tarihe geçen Aysel Önder, İzmir Adnan Menderes Havalimanı VIP Terminali'nde minik sporcular tarafından karşılandı.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen Önder, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hedef 2028'de altın madalya

Önder, Los Angeles 2028'de altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Paris 2024'ün ilk olimpiyatı olduğuna dikkati çeken Önder, "Elemelerde rekor kırdım ama finalde yolunda gitmeyen bazı şeyler oldu. O yüzden gümüş madalyayla ülkemize döndük. İnanıyorum ki Los Angeles 2028'den altın madalyayla ülkemize döneceğiz. Şimdi 2028'e odaklandım." diye konuştu.

Özel çocukların yetiştirilmesinde ailelerin rolüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Önder, "Çocukların her zaman spor yapmalarına izin verebilirler. Arkasında dursalar çocuklar kesinlikle çok daha iyi yerlere gelebilir. Engel olmamak lazım." dedi.

Antrenör Damla Tan da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda "kırılamaz" bir rekora imza attıklarına dikkati çekti.

Finalde yaşanan taktiksel hataları düzelteceklerini anlatan Tan, "Öncelikle gelecekteki hedefimiz 2028 Los Angeles olimpiyatları. Orada tekrar rekor kırıp altın madalyayla dönmeyi düşünüyoruz. Aysel'in Paris'teki motivasyonunu daha çok psikoloğumuz sağladı. Orada sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği hem fizyoterapistler, hem de psikologlar vardı. Takım arkadaşlarıyla da sosyalleşince gayet motive yarışmaya çıktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Adnan Menderes Havalimanı, Los Angeles, Güncel, Gümüş, Dünya, Paris, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran Aysel Önder yurda döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:44:59. #1.13#
SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran Aysel Önder yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement