Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk atıcılar finale yükselemedi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında erkekler P1 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında milli sporcular Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, finale yükselemedi.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında iki milli sporcu elemelerde mücadele etti.
Milli sporculardan Muharrem Korhan Yamaç 560 puanla 25 sporcu arasında 12'inci, Murat Oğuz ise 555 puanla 17'inci oldu.
Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, ilk 8'e giremeyerek bu kategoride elendi.
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