Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Masa Tenisi Çifti Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Masa Tenisi Çifti Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk milli sporcular Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, çiftler kategorisinde Arjantinli rakiplerini yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Güney Koreli rakipleriyle karşılaşacak olan sporcular, bronz madalya için mücadele edecek.

29.08.2024 13:48
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan, MD 8 sınıfında Arjantinli rakiplerini yenerek çeyrek finale çıktı.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı Abdullah Öztürk-Nesim Turan, son 16 turunda 13 numaralı seribaşı Arjantinli çift Gabriel Copola-Elias Romero'yla karşılaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği karşılaşmayı 13-11, 11-6, 7-11 ve 11-5'lik setler sonucunda 3-1 kazanan milli sporcular, çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcular, çeyrek finalde bu akşam TSİ 21.00'de 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim ile karşılaşacak. Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, bu maçı galibiyetle tamamlamaları durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Masa Tenisi Çifti Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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