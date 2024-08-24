Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Türkiye\'yi Atletizm Dalında Temsil Edecek Sporcu Mikail Al, Şampiyonluk İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi atletizm dalında temsil edecek sporculardan Mikail Al, şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

28 Ağustos'ta Paris'te başlayacak olan 2024 Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi organizasyonda atletizm dalında temsil edecek görme engelli Şırnaklı sporcu Mikail Al, altın madalya hedefi ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Milli takım kampında olan Al, bireysel çalışmalar da yaparak formunu en üst seviyede tutmaya çalışıyor. 2023 yılında Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı aksiliği bir daha yaşamamak için antrenörleri tarafından belirlenen program eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Hedefinin Fransa'da altın madalyayı kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade eden Al, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları için çalışıyorum. İnşallah daha iyisi olur. Bu yola çıktığım zaman hedefim hep olimpiyat madalyasıydı. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefim en yukarıyı, zirveyi görmek ve zirveyi gördükten sonra 'tamam bitti' değil, daha yukarısı için devam etmek" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK