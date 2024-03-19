Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın basketboldaki grupları belli oldu.
İsviçre'nin Mies kentindeki kura çekimi Penny Taylor ve Carmelo Anthony tarafından sunuldu.
Seremonide Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in yanı sıra ulusal federasyonların temsilcileri de yer aldı.
Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:
Kadınlar:
A Grubu: Sırbistan, İspanya, Çin, Porto Riko
B Grubu: Kanada, Nijerya, Avustralya, Fransa
C Grubu: Almanya, ABD, Japonya, Belçika
Erkekler:
A Grubu: Avustralya, Yunanistan'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi, Kanada, İspanya'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi
B Grubu: Fransa, Almanya, Japonya, Letonya'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi
C Grubu: Sırbistan, Güney Sudan, Porto Riko'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi, ABD
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki basketbol turnuvaları, 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'da gerçekleştirilecek.
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