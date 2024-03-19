Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu

Erzurum'da kayaklı koşu olimpik ve milli takım seçme yarışmaları düzenlenecek

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu kayaklı koşu olimpik takım ve milli takım seçme yarışmaları, 22-25 Mart tarihlerinde Erzurum'da Kandilli Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Yarışmalara birçok sporcu katılacak.