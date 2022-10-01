Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nice ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Messi'nin gol attığı sırada büyük bir tesadüf yaşandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Nice ceza sahasının hemen dışından kullandığı frikikte Lionel Messi, topu ağlarla buluşturdu. Arjantinli yıldızın şutunda top tam ağlara giderken reklam panosunda "GOAT" yazması ise sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu. Büyük tesadüfe ilişkin futbolseverler binlerce paylaşım yaptı.

GOAT NE DEMEK?

Sporda tüm zamanların en iyi futbolcularını belirtmek için kullanılan "G.O.A.T", greatest of all time'ın kısaltmasıdır. Türkçe'de keçi anlamına gelen goat kelimesini sosyal medyada kullanan kullanıcılar, bahsettikleri sporcunun o alanda en iyi olduklarını belirtmek için paylaşımlarına keçi emojisi koyar.