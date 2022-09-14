Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular - Son Dakika
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Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular

14.09.2022 20:48

Paris Saint-Germain'in (PSG) transfer döneminde yüksek maliyetli yıldızlarını kiralık olarak gönderdiği şartlar gündem oldu. Galatasaray'a kiralanan Icardi'nin maaşının yüzde 89'unun PSG tarafından karşılanacağı belirtilirken bu durumun Fransız ekibi için tek kelimeyle çaresizlik olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna Icardi'yi katması Fransa'da da büyük ses getirdi. Transferin maliyeti tartışma konusu olurken, kulüp politikası çok sert biçimde eleştirildi.

MAAŞLARI PSG ÖDÜYOR

Sporx'in Le Parisien'den aktardığı habere göre, Galatasaray'a giden Mauro Icardi'nin maaşının yüzde 89'unu, Benfica'ya giden Julian Draxler'in maaşının yüzde 80'ini, Fulham'a giden Laywin Kurzawa'nın maaşının yüzde 60'ını, Roma'ya giden Gini Wijnaldum'un ise maaşının yüzde 40'ını PSG'nin ödeyeceği ortaya çıktı.

"OYUNCULARI BEDAVAYA PİYASAYA DAĞITTILAR"

Fransa'dan RMC Sport'un muhabiri Daniel Riolo ise konuya ilişkin, "PSG bu oyuncuları göndermek istedi ama daha iyi mali şartları bir türlü bulamadı. Onları neredeyse ücretsiz olarak çaresizce piyasaya sundular. Oyuncuları bedava piyasaya dağıttılar ve hala maaşlarını ödemeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular - Son Dakika
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