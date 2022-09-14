Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular

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Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna Icardi'yi katması Fransa'da da büyük ses getirdi. Transferin maliyeti tartışma konusu olurken, kulüp politikası çok sert biçimde eleştirildi.

MAAŞLARI PSG ÖDÜYOR

Sporx'in Le Parisien'den aktardığı habere göre, Galatasaray'a giden Mauro Icardi'nin maaşının yüzde 89'unu, Benfica'ya giden Julian Draxler'in maaşının yüzde 80'ini, Fulham'a giden Laywin Kurzawa'nın maaşının yüzde 60'ını, Roma'ya giden Gini Wijnaldum'un ise maaşının yüzde 40'ını PSG'nin ödeyeceği ortaya çıktı.

"OYUNCULARI BEDAVAYA PİYASAYA DAĞITTILAR"

Fransa'dan RMC Sport'un muhabiri Daniel Riolo ise konuya ilişkin, "PSG bu oyuncuları göndermek istedi ama daha iyi mali şartları bir türlü bulamadı. Onları neredeyse ücretsiz olarak çaresizce piyasaya sundular. Oyuncuları bedava piyasaya dağıttılar ve hala maaşlarını ödemeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.