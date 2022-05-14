Paşa, gözünü Antalyaspor'un yenilmezlik serisine dikti - Son Dakika
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Paşa, gözünü Antalyaspor'un yenilmezlik serisine dikti

14.05.2022 12:10
Paşa, gözünü Antalyaspor'un yenilmezlik serisine dikti

Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sezonun ikinci yarısında sergiledikleri futbolla beğeni kazanan iki ekibin mücadelesine sahne olacak maçta Kasımpaşa 3 puan hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Son 9 haftada 7 galibiyet 2 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, ligde son 14 haftadır yenilmez olan Antalya karşısında galip gelmek istiyor. Lacivert-beyazlılar ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile topladığı 50 puanla 10. sırada yer alırken Antalya temsilcisi 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 55 puanla 8. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 22. randevu

İki ekibin arasındaki 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, Süper Lig'de bugüne kadar 21 karşılaşma oynandı. Kasımpaşa bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, Antalya temsilcisi 11 kez sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. 7 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Paşa 26 gol bulurken, konuk ekip 36 kez fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Sami Uğurlu ile 19 maçta 12 galibiyet

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu farkı gözle görülür şekilde hissediliyor. Takımın başına gelmesiyle birlikte ligde alt sıralardan hızla uzaklaşan İstanbul ekibi istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. 44 yaşındaki teknik adam lacivert-beyazlılar ile çıktığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Uğurlu'nun öğrencileri söz konusu süreçte Karagümrük, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Paşa'da 4 oyuncu ceza sınırında

Lacivert-beyazlılarda Doğucan Haspolat sarı kart cezalısı olduğu için Antalya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan ev sahibi ekipte Ryan Donk, Ertuğrul Taşkıran, Umut Bozok ve Florent Hadergjonaj sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek.

Mert Güzenge düdük çalacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak. - İSTANBUL

Paşa, gözünü Antalyaspor'un yenilmezlik serisine dikti
Paşa, gözünü Antalyaspor'un yenilmezlik serisine dikti

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paşa, gözünü Antalyaspor'un yenilmezlik serisine dikti - Son Dakika


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