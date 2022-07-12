Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı hadise hakkında açıklama - Son Dakika
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Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı hadise hakkında açıklama

12.07.2022 19:24
Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı hadise hakkında açıklama

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ile antrenmanda yaşadığı olayla ilgili "Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ile antrenmanda yaşadığı olayla ilgili "Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Patrick van Aanholt sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aanholt; "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazıkki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" dedi.


- Avusturya
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Kaynak: DHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı hadise hakkında açıklama - Son Dakika

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