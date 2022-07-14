Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika
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Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı

14.07.2022 16:09

Eski kulübü Juventus'a imza atan Fransız orta saha Paul Pogba, Nusret'in kahve içme tarzını ve repliğini taklit eden bir paylaşımda bulundu. "Woooww kapicinoo" notunu düşen Pogba'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan dünyaca ünlü isim Nusret, bu sefer de Paul Pogba ile çektiği video ile paylaşım rekorları kırdı.

YILDIZ FUTBOLCU NUSRET'İ TAKLİT ETTİ

29 yaşındaki Fransız yıldız Paul Pogba, Nusret'in son zamanlarda meşhur olan kahve içme tarzı ve repliğini taklit etti. Kameralara kaydedilen bu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Paul Pogba, Nusret'i taklit etti! Video, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

POGBA JUVENTUS FORMASI GİYECEK

Manchester United ile beklentinin altında kalan ve sakatlık problemleriyle uğraşan Paul Pogba, en iyi sezonlarını geçirdiği Juventus'a geri döndü. Pogba geçen sezon 27 maçta forma giydi ve sadece 1 gol kaydetti.

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Paul Pogba, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paul Pogba'nın 'Nusret tarzı' videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı - Son Dakika
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