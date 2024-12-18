Paulo Dybala, Galatasaray yönetimini birbirine düşürdü

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Galatasaray'ın Roma'dan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunması, transfer dönemi açılmadan piyasaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü yıldızın sarı-kırmızılılara transfer ihtimali yönetimde fikir ayrılıklarına neden oldu.

TRANSFER İÇİN GARDI DEVREDE

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Nicola Zaniolo, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi yıldızların Galatasaray'a gelmesini sağlayan "transfer sihirbazı" lakaplı menajer George Gardi, bu defa Paulo Dybala'nın fırsat transferi olduğunu belirtip sarı kırmızılılarla temasa geçti.

OKAN BURUK ONAY VERDİ, MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'yla görüşen menajer Gardi, Dybala'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve oyuncunun şimdiden kendisine kulüp aradığını, Roma'nın da maliyetinden kurtulmak için gidişine sıcak bakacağını belirterek "Bunu değerlendirin" tavsiyesinde bulundu. Bu teklif teknik direktör Okan Buruk'a iletildi. Tecrübeli hoca da Dybala'nın çok iyi oyuncu olduğunu söyleyip "Mali anlamda bir sıkıntı olmayacaksa alalım" deyince Gardi, oyuncunun menajeri Carlos Novel ile birlikte İstanbul'a geldi.

MALİYETİ YÖNETİMİ 2'YE BÖLDÜ

Belli bir maç sayısına ulaşıp sözleşmesinin otomatik olarak uzamasını istemeyen Roma, Dybala için bonservis bedeli talep etmiyor. Ancak Roma'dan yıllık 7,5 milyon euro alan Dybala'nın yapılan ilk görüşmelerde Galatasaray'dan 12 milyon euro istediği öğrenildi. Bu rakam sarı kırmızılıları ikiye böldü. Sakatlık geçmişi de soru işaretlerine sebep olurken bazı yöneticilerin "Roma uzatmak istemezken neden biz alalım? Daha şampiyonluk primlerinin bir kısmını ödeyemedik, mali anlamda bize yük olur" diyerek transferi veto ettiği öğrenildi.

DYBALA'NIN SEZON PERFORMANSI

2022 yazından Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olan Paulo Dybala, bu sezon İtalyan ekibinde 18 maçta süre buldu. Dybala, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.