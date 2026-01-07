Pazarlar Spor Lisesi 50 madalya ve kupa kazandı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde sporun merkezi haline gelen Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına damga vuruyor. "85 Öğrenci ile 85 Madalya" sloganıyla yola çıkan okul, katıldığı branşların henüz yarısında 50 madalya ve kupa kazanarak büyük bir rekora imza attı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında yapılan başarılı tanıtım çalışmalarının ardından 25 farklı ilçeden toplam 85 öğrenciyi bünyesine katan Pazarlar Spor Lisesi, spor sahalarında fırtına gibi esiyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakalarda; Güreş Serbest Stil 65 kilogramda Abdullah Çevik ve Oryantiring Gençler B Kızlar kategorisinde Medine Nur Gökcan Kütahya İl Birincisi olarak altın madalya kazandı.

Gökalp: "Yolun yarısında 50 madalyaya ulaştık"

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, yakalanan başarı grafiği ve teknik detaylar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gökalp, "Bu yıl 85 öğrencimizle '85 Madalya' hedefi koymuştuk. Şu ana kadar hentbol kız, badminton kız-erkek, bilek güreşi kız-erkek, futsal kız, güreş ve oryantiring branşlarında toplamda 50 madalya ve kupayı okulumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Henüz yolun yarısındayız; önümüzde erkek futsal, floor curling, bocce, tekvando, wushu sanda, atletizm ve kriket branşlarındaki müsabakalar var. Bu başarı; Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maddi ve manevi destekleriyle harmanlanan bir vizyonun sonucudur" dedi. - KÜTAHYA