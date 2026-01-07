Pazarlar Spor Lisesi 50 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pazarlar Spor Lisesi 50 madalya ve kupa kazandı

Pazarlar Spor Lisesi 50 madalya ve kupa kazandı
07.01.2026 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yer alan Pazarlar Spor Lisesi, bu eğitim yılı başında 85 öğrencisiyle '85 Madalya' hedefi koyarak, katıldığı branşlarda 50 madalya ve kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Müdür Muammer Gökalp, desteklerin önemine vurgu yaptı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde sporun merkezi haline gelen Pazarlar Spor Lisesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına damga vuruyor. "85 Öğrenci ile 85 Madalya" sloganıyla yola çıkan okul, katıldığı branşların henüz yarısında 50 madalya ve kupa kazanarak büyük bir rekora imza attı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında yapılan başarılı tanıtım çalışmalarının ardından 25 farklı ilçeden toplam 85 öğrenciyi bünyesine katan Pazarlar Spor Lisesi, spor sahalarında fırtına gibi esiyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakalarda; Güreş Serbest Stil 65 kilogramda Abdullah Çevik ve Oryantiring Gençler B Kızlar kategorisinde Medine Nur Gökcan Kütahya İl Birincisi olarak altın madalya kazandı.

Gökalp: "Yolun yarısında 50 madalyaya ulaştık"

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü Muammer Gökalp, yakalanan başarı grafiği ve teknik detaylar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gökalp, "Bu yıl 85 öğrencimizle '85 Madalya' hedefi koymuştuk. Şu ana kadar hentbol kız, badminton kız-erkek, bilek güreşi kız-erkek, futsal kız, güreş ve oryantiring branşlarında toplamda 50 madalya ve kupayı okulumuza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Henüz yolun yarısındayız; önümüzde erkek futsal, floor curling, bocce, tekvando, wushu sanda, atletizm ve kriket branşlarındaki müsabakalar var. Bu başarı; Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün maddi ve manevi destekleriyle harmanlanan bir vizyonun sonucudur" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazarlar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarlar Spor Lisesi 50 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

12:40
“Babamın hayrına“ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş
"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş!
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:54:17. #7.11#
SON DAKİKA: Pazarlar Spor Lisesi 50 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.