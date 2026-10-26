Pazarlar Spor Lisesi Kulübü, 111 madalya ve kupa raporunu Kazez'e sundu - Son Dakika
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Pazarlar Spor Lisesi Kulübü, 111 madalya ve kupa raporunu Kazez'e sundu

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Pazarlar Spor Lisesi Kulübü, 111 madalya ve kupa raporunu Kazez\'e sundu
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Pazarlar Spor Lisesi Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp, Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez'e 111 madalya ve kupanın yer aldığı raporu sundu. Kazez, genç yeteneklerin desteklenmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için gereken desteğin sağlanacağını belirtti.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp, Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez'i ziyaret ederek okul ve kulübün sportif başarıları ile devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez'i makamında ziyaret eden Muammer Gökalp, okul ve kulübün faaliyetlerini içeren raporu sundu. Görüşmede, bölgesel ve ulusal düzeyde elde edilen başarılar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Okul ve kulübün bugüne kadar kazandığı 111 madalya ve kupa ile sporcu potansiyeli ve fiziki altyapıdaki gelişmelerin yer aldığı Faaliyet ve Proje Bilgilendirme Raporu, Vali Yardımcısı Kazez'e takdim edildi. Pazarlar Yağlı Güreş Organizasyonu'na Kütahya Valisi Musa Işın adına katılarak destek veren Kazez'e, ata sporu güreşin simgelerinden geleneksel kıspet hediye edildi.

Ziyarette, İsveç ortaklığıyla yürütülen, geleneksel güreş ile floor curling branşlarını bir araya getiren "Buz Pehlivanı" Erasmus+ Projesi ve proje kapsamındaki öğrenci hareketliliği süreci hakkında bilgi verildi. İl genelinde yetenek taraması yapılmasını hedefleyen "Geleceğe En Hızlı Koşan Kütahyalı" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan "Bağımlılığa Karşı Güreş ile Engel Oluyoruz" çalışması ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle kurulması planlanan "Tematik Güreş Sınıfı" projesi de görüşmede değerlendirildi.

Kulübün ve okulun çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Vali Yardımcısı Harun Kazez'in, genç yeteneklerin desteklenmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için gereken desteğin sağlanacağını ifade ettiği bildirildi.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve Okul Müdürü Muammer Gökalp ise ziyarette gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür ederek, Kütahya'yı spor alanında öncü bir marka haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimSporSon Dakika

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