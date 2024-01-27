TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, Remzi Kolcuoğlu'nu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 Rize doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili ekip ile profesyonel sözleşme imzalayan Remzi Kolcuoğlu, Pazarspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. - RİZE