Pazarspor, Remzi Kolcuoğlu'nu kadrosuna kattı
TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, altyapısında yetişmiş olan Remzi Kolcuoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, Remzi Kolcuoğlu'nu kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 Rize doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili ekip ile profesyonel sözleşme imzalayan Remzi Kolcuoğlu, Pazarspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. - RİZE
Kaynak: İHA