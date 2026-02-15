Pazarspor ve Hopaspor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup 21. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Hopaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: İsmail Güzel, Buğra Can Semercioğlu, Berkay Diniz
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün (İsmet William Gürkan dk. 86), Eren Türkkal, Erhan Şengül, Ahmet Taşdemir (Aziz Demir dk. 46), Yasin Polat, Ali Alperen Çelik, Mehmet Can Davarcıoğlu, Musa Orak (Gökmen Aydoğdu dk. 81)
Hopaspor: Ramazan Özkanlı, Ercan Şirin, Eren Tunalı, Selim Kayacı, Enes Işık, Alperen Gündoğdu (İsmail Yahşi dk. 73), Metincan Cici (Sarp Yavrucu dk. 90+3), Ender Aygören, Eren Paşahan, Bilal Musa Şentürk (Sinan Akaydin dk. 57), Gökberk Efe (Rojhat Sağlam dk. 74)
Goller: Yasin Polat (dk. 5) (Pazarspor), Metincan Cici (dk. 39) (Hopaspor)
Sarı kartlar: Erhan Şengül (Pazarspor), Alperen Gündoğdu (Hopaspor) - RİZE
