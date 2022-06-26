Pedallar, İzmit'in kurtuluşu için çevrildi - Son Dakika
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Pedallar, İzmit'in kurtuluşu için çevrildi

26.06.2022 16:51
Pedallar, İzmit'in kurtuluşu için çevrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta İzmit'in kurtuluşu için pedal çevrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta İzmit'in kurtuluşu için pedal çevrildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün her hafta düzenlediği bisiklet gezileriyle bisiklet tutkunlarını bir araya gelmeye devam ediyor. Her pazar günü gerçekleştirilen bisiklet turunda bu hafta İzmit'in kurtuluşu için pedal çevrildi. Yahya Kaptan Mahallesi'nden hareket eden sporcular Köseköy rotasına pedal çevirdi. Vatandaşlar, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutladı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pedallar, İzmit'in kurtuluşu için çevrildi - Son Dakika

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