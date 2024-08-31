Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi

Spor

Yunusemre Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. Etkinliğe katılan bisikletseverler, Yunusemre 100. Yıl Meydanı'ndan İzmir'in Emiralem Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çok sayıda etkinliğe imza atan Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Belediyespor ve Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri ile birlikte bisiklet turu düzenledi. Yunusemre ilçesi 100. Yıl Meydanı'nda başlayan, İzmir'in Menemen İlçesi'ne bağlı Emiralem Mahallesi'nden tekrar 100. Yıl Meydanı'nda son bulan etkinlikte renkli anlar yaşandı. Yoğun ilginin yaşandığı etkinliğe 7'den 70'e yüzlerce bisikletsever katıldı. Organizasyona katılan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yaptıkları etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutladıklarını söyledi. Kilometrelerce uzanan turun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kanik, "Ülkemizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin zaferini temsil eden bu anlamlı günde adına yakışır bir bisiklet turu düzenledik. Katılımın her yaştan olması bizleri çok daha mutlu etti. Zafer Bayramı'mızın 102. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - MANİSA