Pedro Henrique hat-trick yaptı! - Son Dakika
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Pedro Henrique hat-trick yaptı!

13.03.2022 18:38
Pedro Henrique hat-trick yaptı!

Süper Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor'un Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar'ın Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique hat-trick yaptı.

Süper Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor'un Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar'ın Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique hat-trick yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sivasspor mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, Pedro Henrique attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 28, 54 ve 90+2. dakikalarda 31 yaşındaki oyuncu Pedro Henrique'den geldi. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Benjamin Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

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Pedro Henrique hat-trick yaptı!

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Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 Sivasspor: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Adana Demirspor, Pedro Henrique, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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