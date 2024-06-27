Pehlivanlar 40 derece sıcakta Kırkpınar'a hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pehlivanlar 40 derece sıcakta Kırkpınar'a hazırlanıyor

Edirneli pehlivanlar, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için 40 derece sıcaklıkta antrenman yapıyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ın 663. randevusu, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

27.06.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Pehlivanlar 40 derece sıcakta 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor

EDİRNE - Edirneli pehlivanlar, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için 40 derece sıcaklığa rağmen kispet bağlayıp çayıra çıktı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşip sıcak hava altında güreş tutan pehlivanlar, şimdiden nefes kesti.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 663. randevusu, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yükseldiği sıcak ve bunaltıcı anlarda, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren Edirneli pehlivanlar, yağlı antrenmanlarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğunu söyleyen pehlivanlar, yağlanmanın ardından güreş anında sıcaklığı en az 50 derece hissettiklerini söyledi. Vücutlarının Kırkpınar'a ve hava sıcaklığına adapte olması için günün en sıcak saatlerinde yağlı antrenman gerçekleştirdiklerini söyleyen pehlivanlar, Kırkpınar'a hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

Edirne, Unesco, Kültür, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pehlivanlar 40 derece sıcakta Kırkpınar'a hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Pehlivanlar 40 derece sıcakta Kırkpınar'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement