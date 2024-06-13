Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi Türkiye'ye Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi Türkiye'ye Girdi

Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'nin katılımcıları, Türkiye sınırlarına girdi. 18 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'den başlayan ralli, Kazakistan ve Azerbaycan üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Ralli, Erzurum, Sivas ve Ankara'da konaklamaların ardından TOSFED Körfez Pisti'nde yarışacak ve İstanbul'da sona erecek. Yarışın toplam uzunluğu 14 bin 500 kilometre olup, Türkiye'den Yaman Besen ve Ali Eriç de mücadele ediyor.

13.06.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8. Pekin- Paris Klasik Otomobil Rallisi'nin katılımcıları, Türkiye sınırlarına girdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 18 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'den başlayan organizasyonda Kazakistan ve Azerbaycan'dan geçen 70 araç, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Sürücüler, sabah Erzurum'dan yola çıkarak Sivas ve Ankara'da birer gece konakladıktan sonra 15 Haziran Cumartesi günü TOSFED Körfez Pisti'nde yarışacak ve 16 Haziran'da İstanbul'da olacak.

Türkiye'nin ardından Yunanistan, San Marino ve İtalya'ya uğrayacak ralli, 23 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek.

Toplam 14 bin 500 kilometrelik yarışta, Türkiye'den Yaman Besen (1949 model Desoto Coupe) ve Ali Eriç (1973 model Anadol STC) de mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Kazakistan, İstanbul, Erzurum, Türkiye, Körfez, Ankara, Sivas, Paris, Pekin, Etkinlik, Otomobil, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi Türkiye'ye Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:39:40. #1.11#
SON DAKİKA: Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi Türkiye'ye Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement