Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi Türkiye'ye Girdi

Spor

8. Pekin- Paris Klasik Otomobil Rallisi'nin katılımcıları, Türkiye sınırlarına girdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 18 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'den başlayan organizasyonda Kazakistan ve Azerbaycan'dan geçen 70 araç, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Sürücüler, sabah Erzurum'dan yola çıkarak Sivas ve Ankara'da birer gece konakladıktan sonra 15 Haziran Cumartesi günü TOSFED Körfez Pisti'nde yarışacak ve 16 Haziran'da İstanbul'da olacak.

Türkiye'nin ardından Yunanistan, San Marino ve İtalya'ya uğrayacak ralli, 23 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te sona erecek.

Toplam 14 bin 500 kilometrelik yarışta, Türkiye'den Yaman Besen (1949 model Desoto Coupe) ve Ali Eriç (1973 model Anadol STC) de mücadele ediyor.