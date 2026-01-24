Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatını şokunu yaşadı

Şili ekibi Colo Colo'da forma giyen C. Zavala, maçın en talihsiz anlarından birine imza attı. Tecrübeli futbolcunun kullandığı penaltı ve hemen ardından yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.
Karşılaşmada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen C. Zavala, Panenka vuruşu denedi. Ancak vuruşu başarısız olan Zavala, topu ağlara gönderemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.
Kaçan penaltının hemen ardından C. Zavala talihsiz bir sakatlık yaşadı. Vuruş sırasında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan futbolcu, oyuna devam edemedi.
Panenka denemesi, kaçan penaltı ve ardından gelen sakatlık anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, yaşanan talihsizliği maçın en dikkat çeken anı olarak yorumladı.
İşte o penaltı;
