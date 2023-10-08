Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi?

Kasımpaşa ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ilk dakikalarındaki golüyle 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu.
Edin Dzeko, ceza sahası içinde Kasımpaşa defans oyuncusu Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu yakından inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Bu karar, büyük bir tartışma yarattı.
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Tadic'in bu golü, Fenerbahçe'nin maçı kontrol altına almasını sağladı.
İşte penaltı için yapılan binlerce yorumdan bazıları;
İşte o pozisyon;
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