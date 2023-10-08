Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? - Son Dakika

Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi?

Son Güncelleme: 08.10.2023 22:47

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Kasımpaşa defans oyuncusu Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltıyı verdi. Bu karar, tartışma yarattı. Kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic gole çevirdi ve takım 2-0 öne geçti.

Kasımpaşa ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ilk dakikalarındaki golüyle 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu.

TARTIŞMA YARATTI

Edin Dzeko, ceza sahası içinde Kasımpaşa defans oyuncusu Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu yakından inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Bu karar, büyük bir tartışma yarattı.

TADIÇ PENALTIYI ATTI

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımını 2-0 öne geçirdi. Tadic'in bu golü, Fenerbahçe'nin maçı kontrol altına almasını sağladı.

İşte penaltı için yapılan binlerce yorumdan bazıları;

Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı
Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı
Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı
Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı
Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı

İşte o pozisyon;

Penaltı mı değil mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Dzeko'nun pozisyonu büyük tartışma yarattı
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? - Son Dakika
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