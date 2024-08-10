Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti

Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi\'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti

Galatasaray'ın, sezonun açılış maçında Hatayspor karşısında Icardi ile kazandığı penaltı kararı üzerine ünlü yorumcular Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'dan ortak görüş geldi. Yıldırım, ''Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı'' dedi. Duran, ''Net bir penaltı var'' derken, Çoban ise ''Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu'' ifadelerini kullandı.

10.08.2024 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Icardi ve 90. dakikada Batshuayi kaydetti.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Mücadelede Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı değerlendiren ünlü yorumcular Bülent Yıldırım, Bahattin Duran, Deniz Çoban, aynı yönde görüş belirtti.

İşte o yorumlar;

Bülent Yıldırım: "Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı."

Bahattin Duran: "Kart konusunda Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Burada penaltı olmaması için temiz bir şekilde Hataylı oyuncunun topa temas etmesi lazım. Ama burada Hataylı oyuncu topa müdahale etmiyor. Icardi, rakibinin geldiğini görünce kendini öne alıyor. Hataylı oyuncu çok net bir şekilde rakibine müdahale ediyor. Net bir penaltı var."

Deniz Çoban: "Ben bu seviyede penaltı çalan bir hakem net bir şekilde sarı kart vermesi lazım. Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu. Ama mutlaka o oyuncu sarı kart görmeliydi. Icardi, topu önüne almış. Sen gidip onun destek ayağına vuruyorsun. Böyle bir hakkınız yok. Burada net bir penaltı var."

Penaltı mı değil mi? Ünlü hekem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Görüntü: beIN SPORTS
Penaltı mı değil mi? Ünlü hekem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Görüntü: beIN SPORTS
Penaltı mı değil mi? Ünlü hekem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Görüntü: beIN SPORTS

Trendyol Süper Lig, Bülent Yıldırım, Mauro Icardi, Deniz Çoban, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • ferhat eser: maalesef bu federasyonda hayal kırıklığı olucak gibi penaltıyla alakası olmayan bir pozisyona düdük çalarak ligin kaderiyle oynamaya çalışıyorlar yine aynı tiyatro yine aynı senaryolar 76 210 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Tertemiz penaltı. Buradan Gs düşmanlarına sesleniyorum. Mamalariniz hazır mayıs ayında mamanızı vereceğiz. 138 64 Yanıtla
  • Hasan Arguner: Galatasarayın bu sene kötü olduğunu bilen operasyon çocuğu görevini yapmıştır...Tebrik ederim....25.şampiyonluk şimdiden hayırlı olsun.... 57 120 Yanıtla
  • Hüseyin null: net penaltı kör olmayın 99 48 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: Buna penaltı diyen hakem yorumcularına ne demeli? 50 95 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: Aynı sahne aynı filim bakalım budizinin sonraki bölümü neder 40 85 Yanıtla
  • ferhat eser: NE YAPARSANIZ YAPIN ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK 20 101 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: buz gibi penaltı hataylı oyuncu topa vuramıyor İcardi ye temas var biraz adil olun 72 24 Yanıtla
  • Ankara null: mayislar bizimdir. sampiyon GALATASARAY **** 58 23 Yanıtla
  • hakan null: Bilen de yorumcu bilmeyen de, penaltının ağa babası yoruma bile gerek yok nokta.. 53 21 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:25 İki fotoğrafta Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğrafta Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:46:58. #1.11#
SON DAKİKA: Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement