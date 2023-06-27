Pendikspor, Emre Taşdemir ve Welinton'u transfer etti - Son Dakika
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Pendikspor, Emre Taşdemir ve Welinton'u transfer etti

Pendikspor, Emre Taşdemir ve Welinton'u transfer etti

27.06.2023 18:51

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ve Beşiktaş'tan Welinton'u transfer ettiğini açıkladı. Ayrıca Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaşan Pendikspor, Southampton'dan Theo Walcott'u da transfer listesine aldı.

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, iddialı bir kadro kurmaya devam ediyor. İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i Beşiktaş'tan ise Welinton'u renklerine bağladı.

3 OYUNCUYU BİRDEN AÇIKLADI

Radyospor'a konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık. Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

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WALCOTT'U DA RADARLARINA ALMIŞLARDI

Beinsports'un haberine göre, Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Pendikspor, Southampton ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçecek.

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Emre Taşdemir, Pendikspor, Spor, Son Dakika

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