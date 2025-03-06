Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti - Son Dakika
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Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

06.03.2025 16:16
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Stat: Aktepe

Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdülhamit Söyler, Azem Zorlu

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Azubuike (Dk. 81 Muhammed Furkan Özhan), Crociata, Giorbelidze, Salih Sarıkaya (Dk. 63 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 27 Gökhan Akkan), Eren Tozlu, Sylla (Dk. 63 Mehmet Taş)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Tarık Tekdal), Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 78 Denic), Mete Kaan Demir (Dk. 87 Ahmet Mert Koşar), Bekir Karadeniz, Del Valle, Topalli (Dk. 72 Efe Sayhan)

Goller: Dk. 3 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 13 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 17 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 48 ve Dk. 70 Bekir Karadeniz, Dk. 90+12 Del Valle (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 15 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 11 Eren Tozlu, Dk. 45+4 Crociata, Dk. 68 Mehmet Taş, Dk. 86 Gökhan Akkan, Dk. 90+11 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 64 Mesut Özdemir, Dk. 66 Erdem Canpolat, Dk. 85 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 89 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Ankara'da karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 4-2 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Geçti - Son Dakika
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