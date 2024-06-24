Pendikspor, Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Pendikspor, Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı transfer etti. Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, Sakaryaspor'dan Hasan Kılıç'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

24.06.2024 19:04
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, geride kalan sezonda Sakaryaspor forması giyen orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Sakaryaspor'dan Hasan Kılıç'ı renklerine bağladı. Ailemize Yeniden Hoş Geldin Hasan Kılıç!" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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