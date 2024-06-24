Pendikspor, Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor, geride kalan sezonda Sakaryaspor forması giyen orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Sakaryaspor'dan Hasan Kılıç'ı renklerine bağladı. Ailemize Yeniden Hoş Geldin Hasan Kılıç!" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL