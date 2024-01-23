Pendikspor ile Kasımpaşa Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisinin sol tarafından Rassoul'un ters dokunuşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

11. dakikada Sequeira'nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Umut Nayir'in kayarak yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç'in yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

25. dakikada sol taraftan Oğulcan Çağlayan'ın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Gökhan Gül'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2

41. dakikada Sequeira'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası gerisinde Thiam'ın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak Oğulcan Çağlayan'ın eline çarpıyor. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Thiam'ın sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Alp

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Çekiçi, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Diaby, Thuram, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Gomis, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Nuno da Costa

Yedekler: Melih Akyüz, Ngoy, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Umut Neyir (dk. 19) (Pendikspor), Thiam (dk. 44 pen.) Rassoul (dk. 6 k.k), Gökhan Gül (dk. 25) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Alpaslan Öztürk (Pendikspor), Gomis, Yasin Özcan, Sami Uğurlu (Kasımpaşa) - İSTANBUL