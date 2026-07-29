Pendikspor Kamp Çalışmalarını Tamamladı
Pendikspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'ndaki 2'nci etap çalışmalarını tamamlayarak Ümraniyespor'a yenildi.
TRENDYIK 1'inci Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.
Pendikspor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin, 18 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmaları, dün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçıyla sona erdi. Pendikspor, hazırlık maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
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