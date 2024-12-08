Pendikspor, Sakaryaspor'u 3-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Mesut Özdemir'in ceza yayı içinden vuruşunda topun Kahraman'ın eline çarpmasından sonra hakem Ümit Öztürk serbest vuruş kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası elle müdahalenin ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve karar penaltı olarak değiştirildi.

21. dakikada penaltıda topun başına geçen Eze yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada aldığı topla sol taraftan ceza sahası içine kadar ilerleyen Eze'nin rakiplerinden sıyrılıp verdiği pasta Kappel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kappel'in penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

45+5. dakikada Gökcan'ın verdiği pasta topla buluşan Enes çizgiye kadar inip meşin yuvarlağı ceza sahası içine çevirdi. Kaleci Szumski'nin elinden kaçırdığı top sonrası Eze, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

71. dakikada sağ tarafta çizgiye inen Gökcan pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Del Valle'ye aktardı. Bu oyuncunun uzak direğe vuruşunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler

Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Berkay Dabanlı, Welinton (Tarık Tekdal dk. 46), Sequeira, Mesut Özdemir (Alpaslan Öztürk dk. 90+2), İbrahim Akdağ (Bekir Karadeniz dk. 77), Kappel (Del Valle dk. 69), Hasan Kılıç, Enes Keskin (Topalli dk. 69), Eze

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Furkan Doğan, Mustafa Çolak

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Sakaryaspor: Szumski, Volkan Eğri (Alparslan Demir dk. 74), Oğuzhan Çapar, Kahraman Demirtaş (Özgür Çoban dk. 90+2), Bülent Uzun (Yusuf Karakuzu dk. 85), Totre, Saint-Louis (Uğurhan Uğurlu dk. 86), Muhammed Ertürk, Aabid, Mamadou, Fernando

Yedekler: İsmail Çipe, Yusuf Aklan, Cem Berge, Temel Çakmak

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Eze (dk. 21 pen. ve 45+5), Kappel (dk. 45+2) (Pendikspor)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Enes Keskin, Kappel, Sequeira, Gökcan Kaya (Pendikspor), Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor) - İSTANBUL