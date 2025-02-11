Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu Transfer Etti

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sportif direktör Erdem Özgenç'in katıldığı imza töreninde 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kanat oyuncusu, Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK formalarını giymişti.