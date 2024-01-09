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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için elimizden geleni yaptık - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için elimizden geleni yaptık

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, ellerinden geleni yapmalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi. Vieira, rakibin duran toptan bulduğu golle maçı kazandığını belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için elimizden geleni yaptık
09.01.2024 - 20:24,  Güncelleme: 20:25
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Pendikspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin duran toptan bulduğu golle maçı kazandığını ifade eden Vieira, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu. Pozisyonlarımız da var ama sonuç olarak rakip duran toptan bir pozisyon buldu, değerlendirdi, gol attı ve 1 golle üç puanı aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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