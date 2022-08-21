Osman Özköylü: "Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık" - Son Dakika
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Osman Özköylü: "Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık"

21.08.2022 20:10
Osman Özköylü: "Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 1-0 galip geldikleri Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 1-0 galip geldikleri Altay maçı sonrası yaptığı açıklamada emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Altay'ı 90+8'inci dakikada bulduğu golle 1-0 yenen Pendikspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok mutluyum. Pendikspor tarihinde ilk kez 1. Lig maçına çıktık. Oyuncularım sahada her şeyi yaptı, maçı domine ettik. Pozisyon üretmeye çalıştık. Futbol adına yapılması gereken her şeyi yaptık. Altay kendi imkanlarına göre yapılabilecek planı uygulamaya çalıştılar. İyi savunma yapmaya çalıştılar. 4-5 pozisyon bulduk buna rağmen ama nasip son dakikaymış. Golün gelmesi bana göre gecikti ama çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Bu maçın hakkı Pendik galibiyetiydi, öylede oldu. Ortaya koyduğumuz iyi oyun, karşılığını buldu. Bu sıcak havaya rağmen tempo yapmaya çalıştık. Her şeyi denedik, pozisyon vermedik. İnanılmaz bir topa sahip olma yüzdesiyle oynadık. Bu maç berabere bitseydi gerçekten çok üzülürdüm. Adalet sahibi yüce rabbim bize nasip etti" diye konuştu. - İSTANBUL

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Pedikspor-Altay maçının ardından Pedikspor-Altay maçının ardından Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Osman Özköylü, Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Özköylü: 'Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık' - Son Dakika

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