Pendikspor'un yeni transferi Ferhat, ligi üst sıralarda bitirmek istedikleri söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Pendikspor'un yeni transferi Ferhat, ligi üst sıralarda bitirmek istedikleri söyledi

21.07.2022 12:04
Pendikspor'un yeni transferi Ferhat, ligi üst sıralarda bitirmek istedikleri söyledi

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Tuzlaspor'dan transfer ettiği Ferhat Öztorun, ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'un, Tuzlaspor'dan transfer ettiği Ferhat Öztorun, ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Abant bölgesinde sürdürüyor.

Yüksek rakım ve temiz havada gerçekleştirilen kamp kapsamında günde çift idman yapan İstanbul ekibi, yeni çıktığı ligde üst sıralarda yer almak için güç depoluyor.

Tuzlaspor'dan transfer edilen tecrübeli sol bek oyuncusu Ferhat Öztorun da takım arkadaşlarıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak için yoğun tempoyla çalışıyor.

"Çalışmalarımız yolunda gidiyor"

Ferhat Öztorun, AA muhabirine, Pendikspor'da çok iyi bir oluşumun başladığını, bunun bir parçası olduğu için de mutluluk duyduğunu söyledi.

Çok güzel bir aile ortamında sıkı bir şekilde çalıştıklarını anlatan Öztorun, "Hocamızın oynatmak istediği bir oyun sistemimiz var. Onu sahaya yansıtıp hem iyi bir futbol sergilemek hem de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ligi bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Oldukça uzun bir kamp dönemimiz var. Çalışmalarımız şu an yolunda gidiyor." diye konuştu.

Öztorun, kamp temposunun yoğun ve yorucu olduğunu dile getirerek, bu yorgunluğun hazırlık maçlarında daha çok hissedildiğini kaydetti.

Hazırlık maçlarının her takım ve futbolcu için çok önemli olduğuna işaret eden Öztorun, "Bu maçların sayısı arttıkça yavaş yavaş kendimizi bulmaya çalışacağız. Tam olarak hazır olmak, ligin ikinci ya da üçüncü haftasını buluyor." dedi.

Öztorun, yeni sezondan beklentilerine değinerek, "Bu sene bence daha da zor olacak çünkü gerçekten iyi takımlar var. Geçen sene aşağısı ile yukarısı arasında puan farkı çok düşüktü. Son saniyeye kadar belki de kimin düşüp düşmeyeceği belli değildi. Herkes düşebilirdi. Play-off oynayacak takımların sayısı da bir hayli fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Başlangıçların önemli olduğunu vurgulayan Öztorun, "Güzel bir lig olacak. İzleyenler adına da iyi ve zorlu bir lig olacak. Yeni bir oluşumun içerisindeyiz. Alabildiğimiz en yüksek puanı toplamak istiyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Pendikspor'un file bekçisi Öğür'ün hedefi şampiyonluk Pendikspor'un file bekçisi Öğür'ün hedefi şampiyonluk Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Ferhat Öztorun, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor'un yeni transferi Ferhat, ligi üst sıralarda bitirmek istedikleri söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Pendikspor'un yeni transferi Ferhat, ligi üst sıralarda bitirmek istedikleri söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement