Pendikspor ve Vanspor FK Berabere
06.03.2026 22:19
Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Gol atanlar Emir ve Soldo.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol tarafta topu alan Batuhan, savunma arkasına uzun bir pas gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Emir araya girerek kazandı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

16. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bekir, topu ön direğe ortaladı. O noktada iyi yükselen Soldo, kafa vuruşuyla yakın köşeden topu filelere gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Sequeira, pasını penaltı noktası yakınındaki Clarke-Harris'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı.

75. dakikada orta alanda topu alan Mehmet, pasını sağ kanattan hareketlenen Emir'e aktarmak istedi. Savunmada son anda araya giren Soldo topu uzaklaştırdı.

Stat: Pendik

Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Thuram, Hamza Akman, Hakan Yeşil, Denic, Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 84)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Efehan Pekdemir, Oğulcan Aşıkcı, Furkan Doğan, Adnan Uğur, Tarık Tekdal, Yiğit Fidan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Traore (Regis dk. 64), Hostikka, Jefferson, Emir Bars (Sabahattin Destici dk. 86) Cedric

Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirkol, Medeni Bingöl, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Soldo (dk. 16) (Pendikspor), Emir Bars (dk. 4) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Thuram (Pendikspor), Jefferson, Mehmet Özcan (Vanspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, Futbol, Emir, Spor, Son Dakika

