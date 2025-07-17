Pep Guardiola\'dan Galalatasaray\'a müjde

Süper Lig devi Galatasaray'a Manchester City'den müjdeli haber geldi. Yeni sezon kadro planlamasını yapan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, uzun süredir takımdan ayrılmasını reddettiği İlkay Gündoğan için yeni kararını verdi.

İLKAY GÜNDOĞAN'A GİDİŞ İZNİ

The Telegrapht'ta yer alan habere göre; Pep Guardiola, takımda en sevdiği isimlerden biri olan İlkay Gündoğan'ın ayrılığına izin verdi. İspanyol teknik adamım İlkay dışında Kalvin Philips, Jack Grealish ve Mattheus Nunes'in de ayrılığına izin verdiği belirtildi.

EN BÜYÜK VE TEK ADAY GALATASARAY

Bu gelişme üzerine gözler İlkay Gündoğan'ın geleceğine çevrildi. Yıldız oyuncuya şu ana kadar Galatasaray dışında hiçbir takım talip olmadı. Sarı-kırmızılıların transferde uzun zamandır istekli olduğu bilinirken, Pep Guardiola engelininde kalkmasıyla birlikte İlkay için yeniden somut hamlede bulunulması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez giyen 34 yaşındaki İlkay, bu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.