Pep Guardiola\'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ilk 8 hedefi için taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Sakatlık ve cezalar nedeniyle kadroda ciddi eksikler bulunduğunu belirten Guardiola, Galatasaray karşısında tribünlerin belirleyici olacağını ifade etti. Guardiola,

"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo ve Rodri oynayamayacak. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir eksik listemiz var ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir" dedi.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Manchester City'de Rodri, Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, Josko Gvardiol Chelsea karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı. Ruben Dias, Oscar Bobb ve Mateo Kovacic'in ise şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor.

HAALAND VE BERNARDO SİLVA SAHAYA ÇIKABİLİR

Wolverhampton maçında dinlendirilen Erling Haaland'ın Galatasaray karşısında görev alması beklenirken, cezası nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Bernardo Silva da ilk 11 için adaylar arasında yer alıyor.

PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde Manchester City 13 puanla 11. sırada bulunurken, Galatasaray 10 puanla 17. sırada yer alıyor.