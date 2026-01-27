Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı

Pep Guardiola\'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı
27.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak maç öncesi taraftarlara çağrı yaptı. Takımda sakatlık ve cezalar nedeniyle ciddi eksikler bulunduğunu belirten Guardiola, taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Guardiola, Galatasaray karşısında tribünlerin belirleyici olacağını belirtti ve taraftarlardan destek istedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ilk 8 hedefi için taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Sakatlık ve cezalar nedeniyle kadroda ciddi eksikler bulunduğunu belirten Guardiola, Galatasaray karşısında tribünlerin belirleyici olacağını ifade etti. Guardiola,

"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo ve Rodri oynayamayacak. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir eksik listemiz var ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir" dedi.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Manchester City'de Rodri, Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, Josko Gvardiol Chelsea karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapattı. Ruben Dias, Oscar Bobb ve Mateo Kovacic'in ise şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor.

HAALAND VE BERNARDO SİLVA SAHAYA ÇIKABİLİR

Wolverhampton maçında dinlendirilen Erling Haaland'ın Galatasaray karşısında görev alması beklenirken, cezası nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Bernardo Silva da ilk 11 için adaylar arasında yer alıyor.

PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde Manchester City 13 puanla 11. sırada bulunurken, Galatasaray 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Pep Guardiola, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:22:13. #7.11#
SON DAKİKA: Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.