Pep Guardiola, Jose Mourinho\'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum

İngiltere Premier lig'de zirveden uzak kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de veda eden Manchester City'nin önümüzdeki sezon için Devler Ligi'ne katılıp katılamayacağı belirsizliğini korurken, İspanyol teknik adam Pep Guardiola'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Guardiola, şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'ya hak verdi.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMASI SORULDU

Leicester City maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Guardiola, City'nin her sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını düşünmenin yanlış olduğunu belirtti. Bir basın mensubu Guardiola'ya Mourinho'nun 2018'de yaptığı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ve ligi City'nin ardından ikinci sırada tamamlamanın teknik direktör olarak en büyük başarılarından biri olduğu yönündeki açıklaması soruldu.

"JOSE'NİN BUNU NEDEN SÖYLEDİĞİNİ ŞİMDİ ANLIYORUM"

Mourinho'nun "Kariyerimdeki en büyük başarı Manchester United ile Premier Lig'de 2. olmak" sözünün hatırlatılması üzerine Guardiola, Portekizli teknik adamla aynı fikirde olduğunu belirterek "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak, yaşadığımız sorunlara rağmen orada olmak büyük bir başarı olur. Jose'nin bunu niye söylediğini şimdi anlıyorum. Kulüp için, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz" dedi.

Herkesin City'nin her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olacağını varsaydığını belirten Katalan teknik adam, "Bu zor. Aksi takdirde tüm büyük takımlar her sezon Şampiyonlar Ligi'nde olurdu. Ancak durum böyle değil" diye konuştu.

"BU SEZON ÇOK GARİP"

İspanyol teknik adam, bu sezonki başarısızlığın nedeninin sakatlıklar olduğunu belirterek "Bu sezon çok garip, çok zordu. Öncelikle gerekli gerekli oyuncularımız yoktu. Başlıca sebep bu. Sonra, başka birçok faktör var ama özellikle bu. Oyuncularınız yoksa tüm müsabakalarda yarışamazsınız" ifadelerini kullandı.