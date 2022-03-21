Pepe, Portekiz Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Pepe, Portekiz Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

21.03.2022 22:15
Pepe, Portekiz Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Portekiz Milli Takımı'nın Türkiye maçı için açıklanan aday kadrosunda yer alan Pepe, koronavirüse yakalandığı için kadrodan çıkarıldı.

Portekiz Milli Takımı'nın Türkiye maçı için açıklanan aday kadrosunda yer alan Pepe, koronavirüse yakalandığı için kadrodan çıkarıldı. Deneyimli oyuncunun yerine Tiago Djalo kadroya dahil edildi.

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Portekiz'de karşılaşma öncesi aday kadroda değişiklik yaşandı. Porto forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin koronavirüs testi pozitif çıktığı için aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pepe'nin yerine U21 Takımı kadrosunda yer alan Tiago Djalo kadroya dahil edildi. Portekiz'de daha önce Ruben Neves aday kadrodan çıkarılmış yerine ise Vitinha kadroda dahil edilmişti.


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Portekiz, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pepe, Portekiz Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


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