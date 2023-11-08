Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yenen Porto'da Pepe attığı gol ile tarihe geçti. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 40 yaşındaki savunmacı, Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

TOTTI'DEN UNVANI ALDI

Bu gol öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan forvet Francesco Totti, 38 yıl 59 günle gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu elinde tutuyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde: