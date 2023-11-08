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Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu - Son Dakika

Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Son Güncelleme: 08.11.2023 12:41

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Porto forması taşıyan 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Porto'nun Antwerp ile yaptığı maçta gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yenen Porto'da Pepe attığı gol ile tarihe geçti. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 40 yaşındaki savunmacı, Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

TOTTI'DEN UNVANI ALDI

Bu gol öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan forvet Francesco Totti, 38 yıl 59 günle gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu elinde tutuyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde:

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Son Dakika Spor Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu - Son Dakika
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