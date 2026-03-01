Pereira'dan Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar - Son Dakika
Pereira'dan Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalar

01.03.2026 00:39
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, Galatasaray karşısındaki performanstan gurur duydu.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Galatasaray karşısında oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 3-1 yenildi. Müsabakanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çok iyi bir maç izlediklerini söyleyen Pereira, "Hem Galatasaray hem hakem ekibi hem de biz gerçekten iyi bir performans gösterdik. Maça çok iyi başladık, ilk tehlikeli pozisyonu biz bulduk ama iyi oynarken ilk yarıda duraklamalarda gol yedik. Bu golü hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolda olabiliyor. İlk yarıyı mağlup kapattık. İkinci yarıya da yine iyi başladık, iyi pozisyonlar yakaladık ve 1-1'i de bulduk. Galatasaray iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu, bireysel kalitesi yüksek bir takım ve ikinci golü buldular. Sonrasında 2-2 yapabilecekken sonlara doğru 3. golü yedik, 3-1 oldu ve bu bizi 2-2'yi yakalayabilecekken oyundan düşürdü. Ama futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için bu tarz goller olabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birine karşı oynadık. Buraya geldik, onların sahasında kafa kafaya bir mücadele verdik. İyi bir futbol olduğunu düşünüyorum, pozisyonlara da girdik. Takımımla gurur duyuyorum. Tabii ki sonuç iyi değil, puan alamadık ama maçı izleyenler de oyunun kalitesini görmüştür diye düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum; antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştılar ve bazı anlarda Galatasaray'a zorluk çıkarttığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı mutluyum. Tabii ki sonuçtan dolayı mutlu değilim ama futbolda bunlar oluyor" şeklinde konuştu.

"Oyuncularım bugün ne istediysem sahada onu yaptı"

Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Galatasaray ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Pereira, "Tabii ki maçla ilgili sırlarımı burada açıklamayacağım. Analiz edeceğiz; neyi daha iyi yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz bunları göreceğiz. İyi bir takım var, organize bir takım var, bireysel kalite olarak yüksek bir takım var. Ama ben bugün maçta performans anlamında çok arada fark olduğunu düşünmüyorum. Bence mücadele anlamında bir eşitlik vardı. Takımımın daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Kontrol edemediğiniz şeyler oluyor; skoru kontrol edemiyorsunuz, oyuncuların sahada ne yapacağını kontrol edemiyorsunuz ama benim oyuncularım bugün ne istediysem sahada onu yaptılar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

