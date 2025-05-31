Pereira: 'Galibiyet önemliydi'

- Joao Pereira: "Ligde kalmayı garantilememize rağmen galibiyetle bitirmek önemliydi'"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Sivasspor maçının ardından ligde kalmayı garantilemiş olmalarına rağmen müsabakayı galibiyetle bitirmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bu seriyi bozmamış olmak ve sezonu galibiyetle bitirmiş olmak bizim adımıza çok değerliydi. Maça çok iyi başladık. Maç boyunca kontrol tamamen bizdeydi. Daha farklı, daha fazla gollü bir sonuç da olabilirdi. Bu nedenle oyuncularımızın performansından memnunum. Sezonun son maçı olmasına rağmen özgüvenli ve ciddi bir oyun ortaya koydular. Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Böyle, hedefi olmayan gibi görünen maçlarda oyuncular bazen ciddiyeti kaybedebiliyor, rahat davranabiliyorlar ve bu da işleri karışık hale getirebiliyor. Ama biz maçtan önce bu durumları konuştuk. Bu maçın da önemli bir maç olduğunu vurguladık. Oyuncularımıza ne söylediysek sahada doğru bir şekilde uyguladılar. Bu da bize iyi bir sonuç getirdi. Oyuncularım işleri düzgün ve ciddi yaptığında her zaman iyi sonuçlar alıyorlar. Bu yüzden onları bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

"Çok çalışmamız gerekiyor"

Gelecek sezon daha çok çalışıp mücadeleci bir takım hazırlığı yapmaları gerektiğini aktaran Pereira, "Şimdi önümüzdeki sezon için çalışmalara başlayacağız. Özellikle sezon öncesi kamp dönemi bizim için çok önemli olacak. Hiçbir maçı küçümsemeyeceğiz. Tüm maçlara kazanmak için çıkacağız ve mücadelemizi vereceğiz. Önümüzdeki sezonun iyi geçebilmesi için kamp sürecinde çok iyi hazırlanmamız gerekecek. Şimdi oyuncular tatile çıkacak, dinlenecekler. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonun değerlendirmelerini yapacağız. Değerlendirmemiz gereken çok fazla şey olacak. Çok çalışmamız gerekiyor ki gelecek sezon zorluklar yaşamayalım ve iyi bir sezon geçirebilelim" şeklinde konuştu.