Pereira: 'Maçtan Utandım'

19.04.2026 17:44
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa maçını değerlendirirken sahada kötü oynadıklarını söyledi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa maçında oynadıkları oyundan utandığını belirterek, "Böyle bir hocayım. Çünkü sahada hiçbir şey yapmadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün utanıyorum. Böyle bir hocayım. Çünkü sahada hiçbir şey yapmadık. Bugün aslında iki takım için de kötü bir maçtı. Net pozisyon yoktu. İyi bir pas oyunu da yoktu. İki takım da kötüydü biz sadece daha kötüydük ve duran toptan yediğimiz bir golle mağlup ayrılıyoruz. Utanıyorum ama utanmanın kaynağı kaybetmemiz değil. Bazen kaybettiğimiz maçlardan sonra mutluydum. Bugün oyuncularımı savunabileceğim bir şey yok elimde. Hata onlarda ve bunu kabul etmeleri gerekiyor. 3 pas üst üste yapamadık. Kasımpaşa'nın hak ettiğini söyleyemem. Kasımpaşa da iyi oynamadı. 3 puanı hiç kimse hak etmedi ama biz daha da hak etmedik. Oyuncularla bu konuda bir konuşmamız olacak. Lig bitti diye mi düşündüler bilmiyorum, lig daha bitmedi. Kupaya mı odaklandılar, bunu da bilmiyorum. Taktik olarak da rakip beklediğimizden farklı bir şey yapmadı. O yüzden böyle kötü bir futbol sahaya sergilemek imkansız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız ama bugün bunu yapamadık, 3 puanı hak etmedik, alamadık. Hatta 1 puanı bile alamadık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Samsun’da goller üst üste Beşiktaş’a büyük şok
Canlı anlatım: Samsun'da goller üst üste! Beşiktaş'a büyük şok
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
