Pereira: Oyuncularım harika oynadı

- Joao Pereira: "Oyuncularımı maçı kazandıklarımdan dolayı tebrik ediyorum"

KONYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, deplasmanda Konyaspor'a galip geldikleri maçın ardından, "Oyuncularımı hem fedakarlıklarından dolayı hem de maçı kazandıklarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 galip etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Yine her zamanki gibi iyi oynadık. Pozisyonlara girip, golleri de bulduk. Oyuna iyi başlayan taraf bizdik. İlk golü bulduk ve ardından ikinci golü bulduk. Ben ligde kaldığımız için hem de oyuncularımın bu şekilde bu kadar kaliteli bir futbol sergiledikleri için çok mutluyum. İlk yarının sonunda 2-0 içeri girmemize rağmen, ikinci yarıya iyi başlamadık ve golü de yedik. Oyuncularım golü yedikten sonra biraz kendine geldi. Çok iyi savaştılar. Maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Maçı kazanmayı çok istediler. Sonuç olarak da iyi bir sonuçla birlikte dönüyoruz. Ben oyuncularımı hem fedakarlıklarından dolayı hem de maçı kazandıklarından dolayı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.