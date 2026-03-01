Pereira: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pereira: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum

01.03.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor teknik direktörü Pereira, Galatasaray maçındaki performanstan memnun olduğunu belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında oyuncularının performansıyla gurur duyduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yenilmelerine rağmen iyi performans sergilediklerini aktaran Pereira, "Bugün çok iyi bir futbol maçı izledik. Galatasaray, hakem heyeti, biz, herkes iyi bir performans sergiledi. Maça iyi başladık. İlk tehlikeli pozisyonu da bulduk ama iyi oynarken duraklamalarda bir gol yedik. Bu golü hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolda olabiliyor. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlara girdik ve 1-1'i de bulduk. Galatasaray iyi, bireysel kalitesi yüksek bir takım. İkinci golü attılar. Ardından 2-2 yapabilecekken sonlara doğru üçüncü golü yedik, 3-1 oldu ve bu bizi birazcık oyundan düşürdü. Tabii ki futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuz için bu tarz goller olabiliyor." diye konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldığını hatırlatan genç teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 16 takımından birine karşı oynadık. Buraya geldik, onların sahasında başa baş bir mücadele verdik. İyi bir futbol olduğunu düşünüyorum, pozisyonlara da girdik. Takımımla gurur duyuyorum. Tabii ki sonuç iyi değil, puan alamadık ama maçı izleyenler de oyunun kalitesini görmüştür. Takımım antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtmaya çalıştı. Bazı anlarda Galatasaray'a zorluk çıkarttığımız için mutluyum. Tabii ki sonuçtan dolayı mutlu değilim ama futbolda bunlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Pereira, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahalarında Galatasaray ile bir kez daha karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Neyi daha iyi yapabileceğimizi ve neyi geliştirebileceğimizi analiz edeceğiz. Galatasaray, iyi, organize ve bireysel kalitesi yüksek bir takım. Ancak bugün maçta performans anlamında arada fark olduğunu düşünmüyorum. Bence mücadele anlamında bir eşitlik vardı. Bakınca 3-1 Galatasaray adına kolay bir maçmış gibi görünüyor olabilir ama bence kesinlikle öyle değildi. Takımımın daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki kontrol edemediğiniz şeyler oluyor ama oyuncularım ne istediysem bugün sahada onu yaptı." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:49:37. #7.13#
SON DAKİKA: Pereira: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.