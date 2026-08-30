Pereira: Yenilgiyi Hak Etmedik - Son Dakika
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Pereira: Yenilgiyi Hak Etmedik

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Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, Eyüpspor maçında yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 2-1 kaybettikleri Eyüpspor müsabakasında yenilgiye hak etmediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya ilk dakikada buldukları golle başladıklarını anlatan Pereira, şunları kaydetti:

"Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde girdik. Hatta sonrasında da Ui-jo Hwang'ın iptal edilen bir golü var. Ardından biraz kontrolü kaybetmeye başladık. Çok basit top kayıpları yaptık. Top bizde kalmadı, pas hataları yaptık. Çok boşluk vermemeye, araları ve alanları kapatmaya çalıştık ama bunları yapamadığımız zamanlar oldu. Eyüpspor, uzaktan harika bir golle 1-1'i yakaladı. Devrede bazı değişiklikler yaptık ve bunlardan olumlu sonuç aldık. İkinci yarı 2-3 net olmasa bile iyi pozisyona girdik. 2-1'i yakalayabilmiş olsak tabii ki maç farklı olurdu ama başaramadık. Son dakikada serbest vuruştan bir gol yedik. Arkadaki adamı kaçırdık ve kale çizgisinin önünde kaybettiğimiz hava mücadelesiyle birlikte golü yedik. Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum ama futbol böyle. Geçen hafta kornerden attığımız bir golle kazanmıştık, bu hafta serbest vuruştan yediğimiz bir golle kaybediyoruz. Bunlar olabiliyor. Bu şekilde puan kaybetmek zor ama biz daha işin başındayız. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı yendiğimizde dünyanın en iyi takımı biz değildik, bugün kaybettiğimizde de dünyanın en kötü takımı biz değiliz."

Pereira, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda dün İstanbulspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında Trendyol 1. Lig maçı oynandığını hatırlatarak, "İlk dakikada attığımız gol takımı etkilemiş olabilir. Aslında bir şey söyleyeceğim ama bahane olarak algılanmasını istemiyorum. Süper Lig, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu. Ancak daha dün alt ligde aynı sahada bir maç oynandı. Bu gerçekten iyi bir şey değil. Çünkü iyi bir maç istiyorsak daha iyi şartlar sağlanması gerekiyor. Süper Lig gibi bir ligde böyle bir şeyin olması bana göre imkansız. İki maçın aynı haftada, aynı sahada oynanması bence ciddi bir problem. Mesela Alanya'da nisandan beri 35 derecelik bir sıcaklık var ama yine de sahamız bundan çok daha iyi. Tabii ki 'Saha yüzünden kaybettik.' demiyorum, bunun bahane olarak algılanmasını istemiyorum ama sadece daha iyi bir lig oluşturmak istiyorsak daha iyi sahalar olması gerekiyor. Ama bu bir bahane değil, bu benim sorumluluğum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alanyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira: Yenilgiyi Hak Etmedik - Son Dakika

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