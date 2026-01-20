Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu - Son Dakika
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

20.01.2026 21:06
20.01.2026 21:06
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu\'nun ilacını buldu
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde son dönemde eleştirilerin odağı olan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilecek sırtı dönük bir santrforla performansının artacağına inanıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, ligin son haftalarında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi.

LİGDE SON GOLÜ 9 KASIM'DA

Milli oyuncu, Süper Lig'de son olarak 9 Kasım'da fileleri havalandırdı. O tarihten bu yana oynadığı 6 maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Kerem, son olarak oynanan Corendon Alanyaspor maçında ise 62. dakikada oyundan alındı.

TEDESCO'NUN KEREM İLACI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son dönemde suskun kalan Kerem Aktürkoğlu'nun, takıma yapılacak sırtı dönük bir santrfor transferiyle performansının artacağına inanıyor. Sarı-lacivertliler, hem marka hem oyun sistemi nedeniyle santrfor transferi için çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

LİG PERFORMANSI

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 14 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    tabi canim ) 4 4 Yanıtla
  • isacan_122 isacan_122:
    keremin ilacı belli biraz karakter lazım sonra kerem yolunu bulur 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    benzini bitmiş olmasın, Benficadaki gibi. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    daha gencecik adam, ne performansı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
